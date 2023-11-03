«يويفا» يعلن مشاركته في تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية بدءا من 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان رسمي أصدره اليوم الجمعة، مشاركته في تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» سنويا منذ العام 1956، وذلك بدءا من العام 2024.

«يويفا» يستهدف تعزيز مكانة كرة القدم

وذكر «يويفا» في بيانه: «يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري، المالكة شركتي الإعلام فرانس فوتبول وليكيب، التعاون فيما بينهما، للمشاركة في تنظيم جائزة الكرة الذهبية الشهيرة بدءا من العام 2024».

وأضاف بيان «يويفا»: «يستهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة أموري تعزيز المكانة والانتشار العالمي لكرة القدم والجوائز، مع تعزيز الشعور بالوحدة والتعاون داخل مجتمع كرة القدم».

وكجزء من الاتفاقية، ستظل مجموعة «أموري» مالكة العلامة التجارية للكرة الذهبية. كما ستستمر في الإشراف على نظام التصويت الذي سيبقى دون تغيير ومستقلا. أما «يويفا» فسيسهم بخبرته في مجال كرة القدم في تسويق الحقوق التجارية العالمية، وتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وأكد «يويفا» أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز العلاقة والروابط التاريخية بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجموعة «أموري» التي يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن.

كما سيجرى استحداث جائزتين جديدتين: جائزة أفضل مدرب للرجال، ومثلها في فئة السيدات.

وستضاف الجائزتان الجديدتان إلى الجوائز الثمانية الحالية: الكرة الذهبية للرجال، والكرة الذهبية للسيدات، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وغيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل فريق كرة قدم للرجال، وأفضل فريق كرة القدم للسيدات، وجائزة سقراط، لمكافأة المبادرات الاجتماعية أو الخيرية للاعبين.

- تشافي: ميسي يستحق الكرة الذهبية

- أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

وذكرت تقارير أن الحفل، الذي كان يقام دائما في باريس، يمكن الآن إقامته في مدن أخرى، بينما قد يجرى إلغاء جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي كانت موجودة منذ العام 2011، لكن يويفا لم يعلن ذلك بشكل رسمي.

وقد حصد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأميركي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 2023، وذلك للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، بعدما تفوق على منافسيه: النرويجي إرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.