لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير من المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، بعد أن سجل أفضل توقيت في التجارب الرسمية، السبت، على حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريغيس (4.304 كلم) في المكسيك.

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وتفوق ابن إمارة موناكو، الذي سينطلق من المركز الأول للمرة الرابعة هذا الموسم والـ22 في مسيرته، على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينس جونيور، وسائق ريد بول بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فيرستابين، حسب وكالة «فرانس برس».

فريق سكوديريا يحقق مفاجأة

وحقق فريق سكوديريا مفاجأة بانتزاعه المركزين الأولين في جدول الانطلاق أمام فيرستابن الذي كان مرشحا بقوة لانتزاع المركز الأول. بينما تخلف الهولندي، الذي سيطر على التجارب الحرة الثلاث، عن لوكلير وساينس بفارق 97 و30 جزءا من الألف على التوالي.

وقد انطلق لوكلير من المركز الأول، الأحد الماضي، في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بينما انطلق فيرستابن من المركز السادس دون أن يمنعه ذلك من الفوز بالسباق.