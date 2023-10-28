بايرن ميونخ يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف نظيفة في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فريق درامشتات بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

3 حالات طرد من بايرن ميونخ ودارمشتات

شهد اللقاء ثلاث حالات طرد في صفوف الفريقين، حيث تم طرد مدافع فريق بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، مبكراً في الدقيقة الرابعة من بدء اللقاء، ثم قام الحكم بطرد لاعبي فريق درامشتات كلاوس جغاسولا وماتي ماجليكا في الدقيقتين 21 و41، على الترتيب، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

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سجل أهداف بايرن ميونخ كل من هاري كين ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 51 و69 و88، وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 56 و64، وجمال موسيالا هدفين في الدقيقتين 60 و76، وتوماس مولر في الدقيقة 71.

بهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 23 نقطة في صدارة الدوري الألماني موقتًا، فيما تجمد رصيد درامشتات عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.