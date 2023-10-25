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فينيسيوس يشيد بانطلاقة ريال مدريد.. وبايرن ميونخ يواصل أرقامه القياسية بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 08:53 مساء
فينيسيوس يشيد بانطلاقة ريال مدريد.. وبايرن ميونخ يواصل أرقامه القياسية بدوري أبطال أوروبا
لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالفوز على سبورتنغ براغا البرتغالي في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا 24 أكتوبر 2023 (حساب دوري أبطال أوروبا على فيسبوك)
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أكد نجم ريال مدريد الإسباني البرازيلي فينيسيوس جونيور أن فريقه يجب أن يواصل مسيرته الناجحة في بطولة دوري أبطال أوروبا، معربًا عن سعادته بالعودة إلى تقديم مستويات جيدة بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ريال مدريد يحقق العلامة الكاملة
وفاز ريال مدريد على مضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي 2-1 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليكون الفوز الثالث على التوالي للفريق في المجموعة الثالثة، وعزز الفريق بهذا صدارته للمجموعة، وفقًا لتقرير وكالة أنباء الإمارات.

وقال فينيسيوس جونيور الذي جرى اختياره للحصول على جائزة رجل المباراة: «لعبنا جيدًا ونجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا، وكان من الممكن أن نسجل مزيدًا من الأهداف، أشعر بالسعادة فعلًا للطريقة التي لعبنا بها. أبذل جهدًا كبيرًا ليكون أدائي في أعلى المستويات، مثلما كان في الموسمين الماضيين، ومن ثم يمكنني أن أكون بين أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف: «من المتوقع دائمًا أن تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الفوز خارج ملعبك. فزنا بأول ثلاث مباريات وعلينا مواصلة مسيرتنا الجيدة».

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ويتطلع ريال مدريد إلى مواصلة مسيرته الناجحة في الموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للفوز بلقبها وتعزيز الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد 14 لقبًا.

من جانبه واصل اللاعب الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد، وسجل الهدف الثاني للفريق ليكون بهذا هز الشباك في جميع المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في مجموعته حتى الآن.

نابولي يحرز الفوز الرابع
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فاز نابولي الإيطالي على يونيون برلين الألماني 1-0، ليكون الفوز الرابع على التوالي لنابولي في مواجهاته مع الأندية الألمانية بالبطولات الأوروبية.

ولم يكن ريال مدريد الفريق الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فقد حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على مضيفه غلطة سراي التركي 3-1، ليعزز بايرن أكثر من رقم قياسي يمتلكه، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة 37 على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما حقق الفريق الفوز في آخر 16 مباراة خاضها بدور المجموعات لدوري الأبطال، وهو رقم قياسي آخر للبطولة.

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