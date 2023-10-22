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جيرونا يكتسح ألميريا بخماسية ويزاحم ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 07:23 مساء
جيرونا يكتسح ألميريا بخماسية ويزاحم ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني
أرتيم دوفبيك يسجل هدفا لجيرونا في شباك ألميريا (حساب جيرونا على إكس)
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واصل جيرونا سلسلة نتائجه المبهرة هذا الموسم بعدما تمكن من قلب تأخره على أرضه وبين جماهيره بهدفين أمام ضيفه ألميريا إلى انتصار كبير بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة العاشرة بـ«الليغا»، ليتقاسم مع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

انتفاضة قوية لجيرونا
وعلى ملعب مونتيليفي البلدي، باغت ألميريا أصحاب الأرض، وتقدم في النتيجة بهدفين تكفل بهما المهاجم البرازيلي ليو بابتيتساو في الدقيقتين 2 و24، إلا أن لاعبي جيرونا لم يستسلموا وقاموا بانتفاضة قوية أسفرت عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط نفسه، بداية من الدقيقة 37 عن طريق إيفان مارتين، ثم هدفين آخرين في الدقيقتين 39 و43 بفضل المهاجم الأوكراني الشاب أرتيم دوفبيك، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

لم يكتف أصحاب الأرض بثلاثية الشوط الأول، بل أضافوا هدفًا رابعًا في الدقيقة 71 عن طريق الجناح البرازيلي الشاب سافيو. وبعد نزوله كبديل في الدقيقة 85، اختتم النجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني خماسية جيرونا.

وبانتصاره الثاني على التوالي والثامن هذا الموسم، يواصل فريق جيرونا مزاحمة الكبار في صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني ليتقاسمها مع ريال مدريد، الذي سقط أمس السبت في فخ التعادل 1-1 خارج قواعده أمام إشبيلية، برصيد 25 نقطة لكل منهما، مع أفضلية «الميرينغي» بفارق الأهداف.

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أما ألميريا فلا يزال قابعًا في قاع جدول الدوري الإسباني بثلاث نقاط فقط، ودون أي انتصار، حيث خسر سبع مباريات وتعادل في ثلاث.

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