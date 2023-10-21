رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف إشبيلية انتصارات ريال مدريد في الدوري الإسباني وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، ضمن الجولة العاشرة من «الليغا»، لتشتعل المنافسة على صدارة جدول الدوري الإسباني قبل أسبوع من «كلاسيكو» الأرض أمام الغريم التقليدي برشلونة.

ريال مدريد يكتوي بالنيران الصديقة

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بشباك نظيفة لكلا الفريقين، إلا أنه كان بإمكانهما تسجيل أكثر من هدف بالنظر للفرص الحقيقية التي لاحت لهما على مدار هذا الشوط، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ثم جاءت الانفراجة في الدقيقة 74 بمساعدة النيران الصديقة بهدف النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرماه.

غير أن رد ريال مدريد لم يتأخر كثيرًا، حيث جاء التعادل بعدها بأربع دقائق برأس المدافع المخضرم داني كارفخال.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطة المباراة، حيث أصبح رصيد إشبيلية تسع نقاط في المركز الثالث عشر موقتًا، ولديه مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

وواصل إشبيلية بهذه النتيجة فشله في تذوق طعم الانتصار في عقر داره في الدوري الإسباني على ريال مدريد منذ 2018، عندما فاز بثلاثية نظيفة في سبتمبر من ذلك العام.

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في المقابل، فقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين في سباقه المحتدم على الصدارة مع ثنائي كتالونيا، جيرونا وبرشلونة، الذي قد يقلص الفارق بينهما إلى نقطة في حالة فوزه غدًا الأحد على ضيفه أتلتيك بيلباو قبل أسبوع من اصطدامهما في «الكلاسيكو» على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وارتفع رصيد الريال إلى 25 نقطة في الصدارة، ليبتعد موقتًا بفارق ثلاث نقاط عن جيرونا، الذي سيستقبل ألميريا غدًا، وأربع نقاط عن برشلونة.