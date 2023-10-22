فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من انطلاقته من المركز السادس الأحد، في مسعاه إلى تحقيق فوزه الرقم 50 في مسيرته، ظفر سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن منتصف ليل السبت بسباق «السبرينت» لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في «فورمولا 1».

- بيريس يفوز أمام ثنائي فيراري بعد سباق ماراثوني وفيرستابن سابعا في جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»

وتفوق فيرستابن على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي حل ثانيا، فيما كان المركز الثالث من نصيب سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، حسب «فرانس برس».

وقال فيرستابن (26 عاما) الذي حسم لقبه العالمي الثالث تواليا في بطولة السائقين بعد فوزه في جائزة قطر الكبرى في وقت سابق من أكتوبر الجاري «كانت سرعة السيارة جيدة حقا، لكنني سأحتاجها غدا لأن الانطلاق من المركز السادس سيكون أكثر صعوبة ومختلفا بعض الشيء عن اليوم».

وأضاف «هذا يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام ونأمل أن نتمكن من الاستمتاع ببعض المرح مع قدر كبير من المناورات، لن يكون الأمر سهلا لأنني بحاجة إلى تجاوز خمس سيارات للفوز».