رونالدو ينقذ النصر من مفاجأة ضمك بالدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

قلب النصر السعودي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ضمك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

رونالدو يحرز هدف الفوز للنصر

تقدم ضمك عن طريق جورج نكودو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك تاليسكا التعادل للنصر في الدقيقة 52، وبعد ذلك بأربع دقائق سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

بهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر الهلال ونقطة خلف وصيفه التعاون، فيما تجمد رصيد ضمك عند عشر نقاط في المركز العاشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها حقق الحزم فوزاً مثيراً على ضيفه الرائد 4-3. تقدم الحزم عن طريق فايز سليماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك أمير سعيود التعادل للرائد في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 36 سجل محمد الثاني الهدف الثاني للحزم قبل أن يعود سليماني ليسجل الهدف الثاني له والثالث للحزم في الدقيقة 42.

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وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول سجل أمير سعيود الهدف الثاني للرائد، فيما أضاف محمد باداموسى الهدف الرابع للحزم في الدقيقة 72، وسجل عمر غونزاليس هدف تقليص الفارق الثالث للرائد في الدقيقة 86.

ورفع الحزم رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز الثامن عشر الأخير في جدول الدوري السعودي لكرة القدم.