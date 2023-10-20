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النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 01:31 مساء
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
رونالدو ونجله جونيور (أرشيفية: الإنترنت)
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قام نادي النصر السعودي بضم جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق البراعم بالنادي ليصبح لاعبا بصفوف فريق البراعم تحت 13 وتحت 15 عاما.

جونيور يحصل على رقم رونالدو
قام النصر السعودي بمنح جونيور الرقم «7» تيمنا بوالده كريستيانو رونالدو، وسيشارك جونيور في أولى مبارياته مع النصر اليوم الجمعة ضمن الدوري السعودي للبراعم.

من ناحية أخرى، أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر احتفالية خاصة لرونالدو لمناسبة تسجيله 40 هدفا خلال العام 2023، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 39 هدفا خلال العام 2023.

وسجل رونالدو هدفين من أصل خمسة أهداف فاز بها منتخب البرتغال على البوسنة في تصفيات اليورو 2023 ليصبح أول لاعب يسجل تسعة أهداف وهو في سن الثامنة والثلاثين عاماً.

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وقبلها سجل رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي هدفين أيضا ضد سلوفاكيا في مباراة 3-2 لصالح منتخب البرتغال.

ويتصدر رونالدو حاليا هدافي الدوري السعودي برصيد عشرة أهداف، ويقود فريقه غدا السبت، أمام ضمك ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

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