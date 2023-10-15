نابولي مهدد بفقدان أوسيمين لفترة طويلة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية إن نادي نابولي تعرض لضربة موجعة بعدما أصبح مهددًا بخسارة خدمات لاعبه فيكتور أوسيمين لفترة طويلة.

إصابة أوسيمين في مباراة نيجيريا والسعودية

أكدت الجريدة الإيطالية أن أوسيمين هداف الدولي الإيطالي، عانى من إصابة قوية أثناء مباراة نيجيريا مع السعودية الودية ما أدى لاستبداله لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وقالت إن المهاجم النيجيري خضع للفحص بالرنين المغناطيسي وسط شكوك حول إصابته في أوتار الركبة.

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وأشارت «كالتشيو ميركاتو» إلى أنه لم تتحدد خطورة إصابة أوسيمين وفترة غيابه عن الملاعب، لافتة إلى أن هذه الإصابة تأتي في توقيت صعب بالنسبة للمدرب رودي غارسيا الذي تحيطه الشكوك حول إمكانية استمراره مع نابولي بسبب تراجع نتائج الفريق، بينما تم ترشيح المدرب أنطونيو كونتي ليخلفه في تدريب الفريق على أمل استعادة القدرة على الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي الذي فاز به الموسم الماضي.