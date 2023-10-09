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السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 05:48 مساء
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
مجسم كأس العالم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». (رويترز)
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قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه أرسل خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة مونديال 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، لافتًا إلى تلقيه دعم 70 اتحادًا من مختلف القارات خلال 72 ساعة.

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وأضاف أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح المملكة في وقت لاحق، وكانت المملكة السعودية قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن نيتها في الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، حسب «فرانس برس».

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يأتي هذا عقب إعلان الفيفا اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030 مع ثلاث مباريات في الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي تخليدًا للذكرى المئوية للعرس القاري الذي أقيمت نسخته الأولى العام 1930 في الأوروغواي، وفتحه باب الترشح أمام اتحادي آسيا وأوقيانوس لتنظيم نسخة 2034.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان على موقعه الرسمي أن «الخطاب يمثل تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعتزم في ترشحها تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير».

المسحل: نركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عضو مجلس الاتحاد الدولي ياسر بن حسن المسحل: «كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة العام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع».

واختتم «نركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم».

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