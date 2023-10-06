المغرب يعلن دعمه ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد كرة القدم المغربي دعمه الكامل لنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، مؤكدا أنه سيقدم الخبرات التي يملكها كافة لمساندة الملف السعودي في نيل شرف تنظيم الحدث العالمي.

السعودية تمتلك القدرة على تنظيم كأس العالم 2034

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم على حسابه بمنصة «إكس» تصريحات رئيس اتحاد الكرة المغربي رئيس لجنة كأس العالم 2030 فوزي لقجع، قال فيها إنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن دعمه القوي وغير المشروط لرغبة المملكة العربية السعودية المشروعة في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034.

- السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

- غاريث ساوثغيت ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 3 قارات

وأضاف: «اتحاد الكرة المغربي يرتبط بعلاقات متميزة مع نظيره السعودي، تؤكد على تعبئة كل عناصر كرة القدم المغربية، من عصب وأندية وقدماء اللاعبين لمساندة ملف السعودية التي تمتلك كل المؤهلات التنظيمية والرياضية وفي مجال البنيات التحتية والمرافق السياحية وقدرتها على تنظيم أكبر المناسبات الدولية على أعلى المستويات، كما أنها تقوم بثورة كروية حقيقية مشهود بها على الصعيد العالمي، إضافة إلى ما هو معروف عن الشعب السعودي الشقيق من شغف بكرة القدم ومن كرم الضيافة وحسن الاستقبال».