اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في إطار الجولة الختامية من منافسات فرق المجموعة الثانية من تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباريات على ملاعب الزاوية وأبوسليم والجميل

ويستضيف ملعب الزاوية مباراة النهضة والترسانة، التي سيديرها الحكم عبدالباسط شهوب، ويراقبها خيري الماقوري.

وعلى ملعب أبوسليم، يلتقى فريقا الوطن والبشائر، وسيدير اللقاء الحكم أشرف عمر، والمراقب محمد الزوبيك.

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أما على ملعب الجميل، فيواجه الشموع فريق الملعب الليبي في مباراة سيديرها الحكم مصطفى الدرسي، والمراقب محمد محرز.