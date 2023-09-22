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فيرستابن يسجل أسرع زمن في تجارب سباق اليابان لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 01:58 مساء
فيرستابن يسجل أسرع زمن في تجارب سباق اليابان لفورمولا 1
فيرستابن خلال تجارب سباق اليابان اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
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تعافى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، من الهزيمة التي تعرض لها في سباق سنغافورة، ليسجل، اليوم الجمعة، أسرع زمن لفة في التجارب الحرة الأولى لسباق اليابان.

انتصارات فيرستابن توقفت في سنغافورة
وتوقفت سلسلة انتصارات ماكس فيرستابن القياسية بعد عشرة انتصارات متتالية. كما تعطل فريق رد بول بعد 15 فوزاً متتالياً حين احتل فيرستابن المركز الخامس، الأحد الماضي، في سباق سنغافورة لفورمولا 1. بينما حقق زميله المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثامن، وفقا لوكالة «رويترز».

وشهد سباق سنغافورة لفورمولا 1 خيبة أمل كبير لفيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، بعدما فشلا في حجز مكان لهما في المراكز العشرة الأولى على خط انطلاق السباق، في وضع أرجعه الخبراء إلى أن تصميم حلبة «مارينا باي» بسنغافورة يتضمن العديد من المنعطفات الحادة، الأمر الذي لم تستطع سيارتا ريد بول التعامل معه بشكل جيد بخلاف بقية السيارات الأخرى، مما أدى إلى خروج سائقي الفريق من المراكز التأهيلية للسباق.

واستعاد فيرستابن (25 عاماً) وضعه الطبيعي في تجارب اليوم، التي استغرقت ساعة على حلبة سوزوكا، مسجلا أفضل زمن، وقدره 1:31:647 دقيقة، بفارق 0:626 ثانية عن كارلوس ساينز، سائق فيراري، الذي حقق الفوز بسباق سنغافورة.

وحقق لاندو نوريس، سائق ماكلارين، المركز الثالث في تجارب اليوم بفارق 0:745 ثانية عن فيرستابن، بعد أن استعان بإطارات لينة في وقت متأخر من زمن التجارب، وتلاه شارل لوكلير، سائق فيراري، في المركز الرابع بفارق 0.927 ثانية عن فيرستابن.

واكتفى بيريز، الذي يبتعد بفارق 151 نقطة خلف فيرستابن في الترتيب العام للسائقين، بعد 15 من إجمالي 22 سباقاً، بالمركز الحادي عشر بفارق 1:369 ثانية عن زميله.

ويستعد فريق رد بول للاحتفاظ بلقب الصانعين في اليابان، بعد غد الأحد، حيث يحتاج لتسجيل نقطة واحدة فقط أكثر من فريق مرسيدس، لكي يتوج باللقب.

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وخلال تجارب اليوم لسباق اليابان لفورمولا 1، حقق جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثالث عشر، بينما جاء زميله لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز السادس عشر. لكنهما لم يستخدما إطارات لينة أسرع في هذه الجولة.

ونال السائق الياباني الوحيد يوكي تسونودا المركز الخامس مع ألفا تاوري في مسقط رأسه، وتلاه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وأوسكار بياستري سائق ماكلارين في المركزين السادس والسابع.

وأكمل أليكس ألبون سائق وليامز، وليام لوسون سائق ألفا تاوري الاحتياطي، ولانس سترول من أستون مارتن قائمة العشرة الأوائل في التجارب التي لم تشهد أحداثا مثيرة.

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