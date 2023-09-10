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مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 02:50 مساء
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
صورة تجمع الروسي مدفيديف الفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز العام 2021 ووصيفه الصربي ديوكوفيتش في نيويورك، 12 سبتمبر 2021. (فرانس برس)
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تتكرر المواجهة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، اليوم الأحد، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، على غرار العام 2021 ضمن سلسلة من المواجهات بين اللاعبين عابقة بالتاريخ.

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ويلعب ديوكوفيتش (36 عامًا) من أجل دخول التاريخ من أوسع أبوابه حيث أن تتويجه باللقب الأميركي سيسمح له برفع عدد ألقابه في غراند سلام إلى 24 ومعادلة الرقم القياسي المطلق لفئتي الرجال والسيدات الذي تملكه الأسترالية مارغريت كورت، حسب «فرانس برس».

مدفيديف يقف عائقًا أمام الأحلام التاريخية لديوكوفيتش
ويسعى ديوكوفيتش أيضًا إلى أن يصبح أكبر لاعب سنًا يتوج في «فلاشينغ ميدوز» في حقبة العصر الحديث، من خلال الفوز على مدفيديف ابن الـ27 عامًا. ولكن على غرار ما حصل قبل عامين، يقف الروسي مدفيديف عائقًا في طريق الصربي بعدما حرمه حينها من إنجاز الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الصفراء منذ الأسترالي رود لايفر العام 1969.

خسارة مريرة عالقة بالأذهان في العام 2021
شكّلت هذه الخسارة في العام 2021 واحدة من أكثر الهزائم صدمة في مسيرة ديوكوفيتش الباحث عن تحطيم الأرقام القياسية، بعدما كان على بُعد ثلاث مجموعات فقط من التتويج في نيويوروك. وأقرّ ديوكوفيتش الذي خسر 4-6 و4-6 و4-6 لاحقا أن «العواطف طغت عليّ»، حتى أنه بكى في الملعب أثناء فترة تبديل الجهتين في نهاية المباراة، فلم يتمكن من فرض تفوقه على مدفيديف.

لكن هذه المرة، وفي حين يخوض مرة جديدة النهائيات الأربع الكبرى هذا العام من دون أن يكون في سباق تحقيق الفوز بجميع بطولات غراند سلام، سيحاول وضع نفسه في حالة ذهنية أخرى، من خلال عدم التفكير كثيرًا بإمكانية الفوز. ويؤكد ديوكوفيتش قائلًا «في كل مرة ألعب فيها نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، أدرك أنها فرصة لكتابة صفحة في تاريخ كرة المضرب، وأنا فخور بذلك. لكن ليس لديّ الوقت، وأمتنع عن التفكير كثيرًا في الجانب التاريخي».

أفضل سجل على الملاعب الصلبة للروسي
وفي فلاشينغ ميدوز، سيواجه مدفيديف الذي جرّد ألكاراس من لقبه بفوزه عليه في نصف النهائي، ليذكّر الجميع مدى قوته على الملاعب الصلبة، وهي الأرضية المفضلة لديه.

وسيخوض مدفيديف النهائي وفي جعبته أفضل سجل على هذه الملاعب هذا العام وحتى في السنوات الخمس الماضية، حيث حقق 38 انتصارًا في 2023 (4 ألقاب في روتردام والدوحة ودبي وميامي)، ومنذ العام 2018 هو اللاعب الأكثر فوزًا مع 18 لقبًا من بينها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2021، في حين بلغ 28 مباراة نهائية منها فلاشينغ ميدوز 2021 و2023، إضافة إلى بطولة أستراليا المفتوحة 2021 و2022، وفاز في 234 مباراة.

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