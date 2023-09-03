«الماتادور» الإسباني ألكاراس يضرب بقوة في ملاعب التنس الأميركية ويحلم بخطى فيدرر

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ثمن النهائي إثر تغلبه على البريطاني دانيال إيفانز 6-2 و6-3 و4-6 و6-3، السبت.

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وضرب ألكاراس بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال البريطاني في الشوطين الأول والثالث وتقدم 3-0 حتى أنهاها في صالحه 6-2، واستعاد إيفانز توازنه في المجموعة الثانية ونجح في كسر إرسال الإسباني في الشوط الثاني وتقدم 2-0، لكن «الماتادور» الواعد (20 عامًا) رد التحية مباشرة مقلصًا الفارق إلى 1-2 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في المجموعة وتحديدًا في الشوط الخامس فتقدم 3-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-3، حسب «فرانس برس».

إيفانز يكسر إرسال ألكاراس في الشوط السابع

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الستة الأولى من المجموعة الثالثة قبل أن يتمكن إيفانز من كسر إرسال ألكاراس في الشوط السابع والتقدم 4-3 ثم 6-3 قبل أن ينهيها في صالحه 6-4. وهي المجموعة الأولى التي يخسرها ألكاراس في البطولة هذا العام.

ونجح ألكاراس في كسر إرسال إيفانز في الشوط السادس من المجموعة الرابعة فتقدم 4-2 إلى أن أنهاها في صالحه 6-3.

ألكاراس يأمل في أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه

وقال ألكاراس بعد الفوز «لقد كان إيفانز منافسًا صعبًا. أنا سعيد جدًا بالفوز عليه والوصول إلى ثمن النهائي، لقد لعبنا بعض النقاط الرائعة، وهو ما جعلنا نبتسم. نحن نلعب من أجل منح المتعة الى الناس».

ويأمل ألكاراس في أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه بنجاح في فلاشينغ ميدوز منذ العام 2008 عندما فاز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر باللقب للعام الخامس تواليًا.