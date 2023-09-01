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فينالدوم يقترب من الانتقال إلى الاتفاق السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 03:10 مساء
فينالدوم يقترب من الانتقال إلى الاتفاق السعودي
جورجينيو فينالدوم خلال إحدى مباريات باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الدوري السعودي يستعد لاستقطاب لاعب آخر من الملاعب الأوروبية، في إطار مساعي الأندية السعودية الرامية إلى تدعيم صفوفها بضم أكبر عدد ممكن من النجوم.

فينالدوم يخضع للفحص الطبي
وذكرت جريدة «ليكيب» الصادرة اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم سيخضع للفحص الطبي اليوم، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت «ليكيب» إن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق حول الصفقة مع النادي السعودي في الساعات الأخيرة بشأن انتقال اللاعب المرتبط بعقد مع سان جيرمان حتى العام المقبل، وقدرت الجريدة الفرنسية قيمة الصفقة بنحو ثمانية ملايين يورو.

وإذا تمكن جورجينيو فينالدوم (32 عامًا) من اجتياز الفحص الطبي اليوم بنجاح، فإنه سينضم إلى نادي صفوف الاتفاق الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وتعاقد نادي الاتفاق مع جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، والمدافع الإسكتلندي جاك هندري من كلوب بروج البلجيكي، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي.

يأتي تفاوض نادي الاتفاق مع جورجينيو فينالدوم في ظل نجاح أندية سعودية في إبرام صفقات ضخمة بدءًا من تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.

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وخلال الصيف الجاري تعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي مع الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد، ومواطنه نغولو كانتي من تشيلسي، وفابينيو من ليفربول، كما ضم الأهلي العائد إلى دوري الأضواء روبرتو فيرمينو من ليفربول، وإدوارد مندي حارس تشيلسي، ورياض محرز من مانشستر سيتي، ونجح الهلال في الحصول على خدمات نيمار، وكاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وسيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش، ومالكوم، وياسين بونو.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في الدوري السعودي بسبع نقاط من أربع مباريات بعد انتصارين وهزيمة وتعادل، وسيستضيف ضمك بالجولة الخامسة غدًا السبت.

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