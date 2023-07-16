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ستيفن غيرارد رابع أعلى المدربين أجرا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 05:00 مساء
ستيفن غيرارد رابع أعلى المدربين أجرا في العالم
ستيفن غيرارد يحمل شعار نادي الاتفاق السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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لم تكتف الأندية السعودية بالتعاقد مع لاعبين ومدربين من الطراز العالمي وحسب؛ بل وضعت بعضهم ضمن قوائم لم يكونوا يحلمون بالتواجد بها في يوم من الأيام.

ويعد تعاقد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي ستيفن غيرارد، مع نادي الاتفاق السعودي لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، نقلة كبيرة بالنسبة للمدرب الإنجليزي، حيث أصبح بهذا العقد رابع أعلى المدربين أجرًا في العالم.

«صن» تكشف راتب ستيفن غيرارد
ووفقًا لتقرير نشرته جريدة «الخليج» الإماراتية نقلًا عن «صن» البريطانية، فإن ستيفن غيرارد سيتقاضى 15.2 مليون جنيه استرليني سنويًا بموجب عقده الذي يمتد لثلاث سنوات.

وقالت تقرير الجريدة البريطانية إن النادي السعودي يعول على الاستفادة من خبرة غيرارد من التدريب في رينجرز وأستون فيلا والسعي للفوز بأول لقب له منذ العام 1987.

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وحل ستيفن غيرارد رابعًا في قائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم، بعد مدرب ليفربول الحالي الألماني يورجن كلوب الذي يتقاضى 16 مليون استرليني سنويًا، ومدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا الذي يحصل على عشرين مليون جنيه إسترليني سنويًا، بينما يعد مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييجو سيميوني هو أعلى المدربين أجرًا بحصوله على ثلاثين مليون جنيه استرليني سنويًا.

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