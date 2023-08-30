  • Alwasat News
Atwasat

ماتياس سامر: المنتحب الألماني بطل العالم في إيجاد الأعذار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 05:22 مساء
ماتياس سامر: المنتحب الألماني بطل العالم في إيجاد الأعذار
ماتياس سامر (أرشيفية: إكس)
alwasat radio

وجه اللاعب والمدرب السابق في الدوري الألماني ماتياس سامر، انتقادات لحالة كرة القدم الألمانية وانضم إلى من يقولون إن المنتخب الألماني لم يعد مخيفًا لمنافسيه.

سامر مصدوم من مستوى المنتخب الألماني
وقال سامر في تدوينة صوتية لجريدة «بيلد» الألمانية: «أشعر بالصدمة والذهول إزاء كيفية التستر على هذه الأزمة الكبيرة دون تحمُّل المسؤولية تجاه ما يحدث للمنتخب الألماني»، وفقًا للوكالة الألمانية.

وأضاف: «كرة القدم الألمانية تعيش أكبر أزمة يمكنني أن أتذكرها. نحن أبطال العالم وأوروبا فقط في إيجاد الأعذار وفي إيجاد تبريرات لعدم النجاح».

يذكر أن سامر كان ضمن المنتخب الألماني المتوج بلقب كاس الأمم الأوروبية 1996 كلاعب ثم قاد بروسيا دورتموند، كمدرب، للتتويج بلقب الدوري الألماني العام 2002، وعمل في منصب مدير الشؤون الفنية في الاتحاد الألماني بين العامين 2006 و2012، ثم عمل عضوًا لشؤون الرياضة بمجلس إدارة بايرن ميونخ حتى العام 2016، والآن يعمل مستشارًا خارجيًا لنادي بروسيا دورتموند.

المنتخب الألماني يتراجع والجماهير تهتف «فاض بنا الكيل»
المنتخب الألماني يسعى للظهور بوجه مختلف في يورو 2024

وخرج المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات، من الدور الأول في كل من النسختين الماضيتين من كأس العالم ولم يحقق سوى انتصار واحد خلال خمس مباريات خاضها هذا العام.

كذلك شهدت كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، التي أقيمت أخيرًا في أستراليا ونيوزيلندا خروج ألمانيا، بطلة العالم مرتين وأوروبا ثماني مرات، من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وفي ظل اقتراب استضافة ألمانيا لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، يأمل سامر في تصحيح المسار وأن تصبح المنتخات الألمانية مخيفة لمنافسيها من جديد.

وقال سامر: «لا يشترط بالضرورة أن يفوز المنتخب الألماني بكل شيء، ولكن يجب أن نعود سريعًا إلى الحالة التي كنا عليها، حيث كانت المنتخبات المنافسة تخشى مواجهة منتخب ألمانيا وترى أنه من المستحيل تقريبًا التغلب عليها. هذه هي أكبر أمنياتي».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. مانشيني يصل السعودية استعدادًا لتولي مهمة «الخضر» حتى 2027 (صور)
شاهد.. مانشيني يصل السعودية استعدادًا لتولي مهمة «الخضر» حتى 2027...
والدة «روبياليس» تضرب عن الطعام داخل كنيسة دعما لنجلها بعد تهمة «الاعتداء الجنسي» وإيقاف «فيفا»
والدة «روبياليس» تضرب عن الطعام داخل كنيسة دعما لنجلها بعد تهمة ...
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
إصابة «بنزيما» تصيب متصدر الدوري السعودي بالتوتر
إصابة «بنزيما» تصيب متصدر الدوري السعودي بالتوتر
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
المزيد
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي...
ماتياس سامر: المنتحب الألماني بطل العالم في إيجاد الأعذار
ماتياس سامر: المنتحب الألماني بطل العالم في إيجاد الأعذار...
مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي
مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي...
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون ......
إصابة «بنزيما» تصيب متصدر الدوري السعودي بالتوتر
إصابة «بنزيما» تصيب متصدر الدوري السعودي بالتوتر...
المزيد