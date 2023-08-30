ماتياس سامر: المنتحب الألماني بطل العالم في إيجاد الأعذار

القاهرة - بوابة الوسط

وجه اللاعب والمدرب السابق في الدوري الألماني ماتياس سامر، انتقادات لحالة كرة القدم الألمانية وانضم إلى من يقولون إن المنتخب الألماني لم يعد مخيفًا لمنافسيه.

سامر مصدوم من مستوى المنتخب الألماني

وقال سامر في تدوينة صوتية لجريدة «بيلد» الألمانية: «أشعر بالصدمة والذهول إزاء كيفية التستر على هذه الأزمة الكبيرة دون تحمُّل المسؤولية تجاه ما يحدث للمنتخب الألماني»، وفقًا للوكالة الألمانية.

وأضاف: «كرة القدم الألمانية تعيش أكبر أزمة يمكنني أن أتذكرها. نحن أبطال العالم وأوروبا فقط في إيجاد الأعذار وفي إيجاد تبريرات لعدم النجاح».

يذكر أن سامر كان ضمن المنتخب الألماني المتوج بلقب كاس الأمم الأوروبية 1996 كلاعب ثم قاد بروسيا دورتموند، كمدرب، للتتويج بلقب الدوري الألماني العام 2002، وعمل في منصب مدير الشؤون الفنية في الاتحاد الألماني بين العامين 2006 و2012، ثم عمل عضوًا لشؤون الرياضة بمجلس إدارة بايرن ميونخ حتى العام 2016، والآن يعمل مستشارًا خارجيًا لنادي بروسيا دورتموند.

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وخرج المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات، من الدور الأول في كل من النسختين الماضيتين من كأس العالم ولم يحقق سوى انتصار واحد خلال خمس مباريات خاضها هذا العام.

كذلك شهدت كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، التي أقيمت أخيرًا في أستراليا ونيوزيلندا خروج ألمانيا، بطلة العالم مرتين وأوروبا ثماني مرات، من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وفي ظل اقتراب استضافة ألمانيا لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، يأمل سامر في تصحيح المسار وأن تصبح المنتخات الألمانية مخيفة لمنافسيها من جديد.

وقال سامر: «لا يشترط بالضرورة أن يفوز المنتخب الألماني بكل شيء، ولكن يجب أن نعود سريعًا إلى الحالة التي كنا عليها، حيث كانت المنتخبات المنافسة تخشى مواجهة منتخب ألمانيا وترى أنه من المستحيل تقريبًا التغلب عليها. هذه هي أكبر أمنياتي».

