هل يدفع كريم بنزيما ثمن أزمة حمد الله مع إدارة الاتحاد السعودي؟

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من أن الفوارق الفنية الكبيرة بين الدوري السعودي ونظيره في إسبانيا تشير بوضوح إلى أن مهمة الفرنسي كريم بنزيما مع فريق الاتحاد ستكون سهلة، إلا أن الصورة تغيرت سريعًا على أرض الواقع.

بداية مثالية للنجم الفرنسي

في البداية حقق بنزيما بداية مثالية مع فريق الاتحاد، غير أن الأمور لم تستمر كذلك، وشاهد المهاجم الفرنسي صورة مصغرة لما يمكن أن يقابله خلال الموسم الجديد، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

وهز كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية وقائد ريال مدريد السابق، الشباك في أول ثلاث مباريات مع الاتحاد في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية وسط دعم كبير من المشجعين، لكن عندما جاءت المواجهة الأهم أمام غريمه المحلي الهلال توقفت ماكينة الأهداف الفرنسية عن العمل.

في مواجهة الهلال قدم بنزيما مباراة هادئة، وأهدر ركلة جزاء بعدما سدد الكرة في القائم في الدقيقة 78، ليهدر فرصة تقليص الفارق وإعادة الأمل للاتحاد أثناء تأخره 1-3، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ضغوط إضافية على بنزيما

وإلى جانب إحباط الخروج من البطولة العربية، بدا أن بنزيما سيعاني من ضغط إضافي بعدما قال المدرب نونو إسبيريتو سانتو إنه استبعد المهاجم الآخر عبدالرزاق حمد الله بسبب ما وصفه بـ«شأن داخلي»، قبل أن يؤكد أنه سيستمر في صفوف الفريق من يرغب فقط في البقاء.

وأثار استبعاد عبدالرزاق حمد الله جدلاً وسط تقارير تتحدث عن رغبة المهاجم المغربي الفائز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي في الرحيل وخوض تجربة أخرى من أجل اللعب كأساسي، في ظل صعوبة لعبه بشكل أساسي في ظل وجود كريم بنزيما.

ولم تكن بداية الموسم تنذر بتطور الأحداث بهذه السرعة، ففي أول مباراة صنع بنزيما هدفاً لحمد الله، وفي المباراة الثانية رد المهاجم المغربي الهدية لزميله الفرنسي وهما في التشكيلة الأساسية.

لكن يبدو أن الأمور ذهبت إلى بُعد آخر بعد استبعاد حمد الله (32 عاماً) من مواجهة الهلال، وإهدار بنزيما (35 عاماً) ركلة جزاء مهمة.

بنزيما المهاجم الأساسي

وبغض النظر عن مستقبل حمد الله، فمن المنتظر أن يكون بنزيما المهاجم الأساسي في تشكيلة الاتحاد، لكنه سيتعرض لضغوط لأنه سيكون مطالباً على الأقل بتكرار ما فعله المهاجم المغربي في الموسم الماضي عندما سجل 21 هدفاً وساهم في استعادة اللقب الغائب منذ عام 2009.

وقال كريم بنزيما في حفل تدشين الدوري السعودي «يوجد الكثير من اللاعبين البارعين في السعودية، يتنافسون بقوة ويتمتعون بالسرعة والقوة وهذا جيد من أجل الدوري، ونحن هنا لقيادتهم لذا فلنفعل ذلك بطريقة جيدة».

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وإذا كانت جماهير الاتحاد ستنتظر الكثير من كريم بنزيما، فإن تشكيلة الفريق تلقت دفعة قوية بالتعاقد مع اثنين من لاعبي الوسط الدفاعي المميزين وهما نغولو كانتي الفائز بكأس العالم وفابينيو.

لكن فابينيو قد يجد نفسه مضطراً للعودة إلى مركز قلب الدفاع، الذي شغله مرات قليلة مع المدرب الألماني يورغن كلوب في صفوف ليفربول، في ظل معاناة الاتحاد في هذا المركز بعد تعرض القائد أحمد حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه المنتظر لعدة أشهر.