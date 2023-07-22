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مانشستر سيتي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بتحذير شديد اللهجة لمنافسيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 04:12 مساء
مانشستر سيتي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بتحذير شديد اللهجة لمنافسيه
غوارديولا خلال أحد تدريبات مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)
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على الرغم من تحقيقه ثلاثية تاريخية في الموسم الكروي الماضي، إلا أن مانشستر سيتي أبى إلا أن يبدأ استعداداته للموسم الجديد بإطلاق تحذير شديد اللهجة إلى منافسيه، أعلن فيه بوضوح أنه عازم على بسط سيطرته الكاملة على البطولات.

السيتي يطارد أمجادا أكبر
مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا قال إن فريقه جاهز لمطاردة أمجاد أكبر بعد تحقيق أقصى طموحاته في الموسم الماضي، إذ يستعد بطل الثلاثية للموسم الجديد عبر جولة آسيوية، بحسب «رويترز».

وحقق غوارديولا إنجازاً رياضياً تاريخياً، حين قاد مانشستر سيتي إلى التتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، ليكرر الثلاثية التاريخية لغريمه مانشستر يونايتد التي حققها عام 1999.

لكن غوارديولا يتطلع لآفاق أخرى في الموسم المقبل بنفس الشغف في تحقيق إنجازات أكبر، فقال للصحفيين اليوم السبت، قبل مواجهة فريق يوكوهاما مارينوز في العاصمة اليابانية طوكيو في أول مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد: «لا أعرف كيف ستكون درجة ثباتنا بعد ما حققناه، لكنني سأطلب من الفريق عدم نسيان ما فعلناه ومحاولة تكراره مجدداً خطوة بخطوة».

وأضاف: «سنحاول التحلي بالثبات والتمسك بالإيقاع وتذكر كيف كان مانشستر سيتي فريقاً متحداً».

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من جانبه، قال المدافع نيثن آكي إن مانشستر سيتي وجه تركيزه إلى التحديات القادمة بالفعل.

وسيبدأ مانشستر سيتي موسم 2023 - 2024 بمواجهة وصيفه آرسنال في السادس من أغسطس في مباراة درع المجتمع التقليدية التي تفتتح موسم الدوري الممتاز.

وتابع آكي (28 عاماً): «الموسم الماضي كان رائعاً لجميعنا، لكن كرة القدم تستمر ولدينا العقلية المطلوبة لتكرار ما فعلناه. هدفنا الأول هو إحراز درع المجتمع ثم كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية».

درع المجتمع أول الأهداف
وشدد اللاعب الهولندي: «هناك الكثير للفوز بها، والمدرب يطالب الجميع بالنجاح مجدداً، وكرر النادي ذلك لسنوات ولدى الجميع هنا عقلية استمرار الضغط للوصول لمستويات أعلى وأفضل».

ويلتقي مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ في طوكيو يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة أتليتيكو مدريد في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

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