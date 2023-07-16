شباب بلوزداد الجزائري يتعاقد مع مدرب الوداد المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس شباب بلوزداد الجزائري، مهدي رابحي، توصل ناديه إلى اتفاق مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لقيادة الفريق الموسم المقبل.

شباب بلوزداد يفرض شروطه

وسيتولى فاندنبروك (43 عامًا) مسؤولية تدريب شباب بلوزداد خلفًا لنبيل الكوكي الذي قرر الرحيل على الرغم من أنه قاد الفريق للفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وأكد رئيس شباب بلوزداد في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية عقب الفوز 3-2 على شبيبة القبائل، في ختام منافسات الدوري: «اتفقنا مع المدرب سفين فاندنبروك البلجيكي على توليه مهمة تدريب الفريق خلفا لنبيل الكوكي»، بحسب «رويترز».

وقال إن مدة العقد ستكون عامًا واحدًا وتمديد العقد سيكون بناء على العمل الذي سيقدمه، مضيفًا أن بنود العقد بيد الإدارة وليس المدرب الذي قبل بالشروط التي وضعها النادي، والإدارة والجماهير ينتظرون منه الكثير.

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وأشار إلى السيرة الذاتية التي يتمتع بها المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، فقد حقق ألقابًا محلية ووصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو يتمتع بخبرة كبيرة خاصة على الصعيد الأفريقي، ولديه عزم كبير على تحقيق نتائج جيدة مع شباب بلوزداد على الصعيدين المحلي والأفريقي.