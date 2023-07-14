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بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 04:30 مساء
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
ساديو مانيه لاعب بايرن ميونخ (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن أيام لاعب بايرن ميونخ الألماني، السنغالي ساديو مانيه، في الفريق أصبحت معدودة، وأنه سيرحل قريبا.

اجتماع صادم مع مانيه
قالت شبكة «سكاي» الألمانية إن مسؤولي بايرن ميونخ يعتزمون عقد اجتماع صادم مع النجم السنغالي مانيه.

وأضافت «سكاي» أن النجم السنغالي أصبح على حافة الخروج من «البافاري» على الرغم من أنه لم يقض سوى موسم واحد فقط ضمن صفوف الفريق.

وذكرت الشبكة الألمانية أن بايرن ميونخ يتجه لإبلاغ مانيه بخروجه من حسابات الجهاز الفني، وعدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

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وكشفت «سكاي» أن بايرن ميونخ يسعى إلى بيع ساديو مانيه في حال وصول عرض إليه بقيمة عشرين مليون يورو، وذلك على الرغم من أن

النجم السنغالي لا يرغب في الرحيل عن النادي، ويريد خوض التحدي لموسم آخر، لإثبات أحقيته في الانتقال إلى صفوف بطل ألمانيا.

وأشارت إلى أن إدارة بايرن ميونخ تريد التحدث مع مانيه بشكل صارم، لإبلاغه بخروجه من حسابات المدرب توماس توخيل، وحتمية رحيله هذا الصيف، بهدف توفير الراتب الذي يتقاضاه اللاعب، والذي يزيد على 25 مليون يورو.

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