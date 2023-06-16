إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، معاقبة جا مورانت نجم فريق ممفيس غريزليز، بالإيقاف 25 مباراة.

وقالت رابطة دوري محترفي كرة السلة إن قرار الإيقاف جاء بسبب ظهور لاعب ممفيس غريزليز على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحاً للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

تكرار المخالفة

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة «إن بي ايه»، إن ظهور جا مورانت مرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشهراً سلاحه، أمر خطير ومقلق، لا سيما أنه سبق القيام بالسلوك نفسه في شهر مارس الماضي، وقد جرى إيقافه وقتها لثماني مباريات.

وأضاف سيلفر أنه بسبب هذه الظروف، فإن رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ترى أن عقوبة الإيقاف لمدة 25 مباراة ملائمة.

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وكانت واقعة إشهار مورانت سلاحه في مارس الماضي، قد تسببت له في متاعب مع الشرطة في ولاية كلورادو التي فتحت تحقيقاً في الحادث، وقالت إن لاعب كرة السلة قام بإشهار سلاحه في أحد الملاهي الليلية الواقع في منطقة مكتظة بالناس.

وفي مايو الماضي، قام نادي ممفيس بإيقاف جا مورانت بعدما وصل إلى إدارة النادي مقطع فيديو آخر يظهر اللاعب فيه وهو يحمل سلاحاً، وقام النادي بالإعلان عن قرار إيقاف اللاعب وإبلاغ رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للتحقيق فيما إذا كان هذا التصرف يمثل خرقاً للقوانين أم لا.

يُذكر أن جا مورانت (23 عاما) هو أحد المواهب في ملاعب كرة السلة الأميركية، مما أهّله للمشاركة في مباراة كل النجوم مرتين.