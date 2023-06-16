  • Alwasat News
Atwasat

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 06:31 مساء
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
جا مورانت (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، معاقبة جا مورانت نجم فريق ممفيس غريزليز، بالإيقاف 25 مباراة.

وقالت رابطة دوري محترفي كرة السلة إن قرار الإيقاف جاء بسبب ظهور لاعب ممفيس غريزليز على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحاً للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

تكرار المخالفة

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة «إن بي ايه»، إن ظهور جا مورانت مرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشهراً سلاحه، أمر خطير ومقلق، لا سيما أنه سبق القيام بالسلوك نفسه في شهر مارس الماضي، وقد جرى إيقافه وقتها لثماني مباريات.

وأضاف سيلفر أنه بسبب هذه الظروف، فإن رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ترى أن عقوبة الإيقاف لمدة 25 مباراة ملائمة.

رابطة دوري السلة الأميركي توقف مورانت ثماني مباريات

دوري السلة الأميركي: جا مورانت يستأنف التدريبات بعد الإيقاف

وكانت واقعة إشهار مورانت سلاحه في مارس الماضي، قد تسببت له في متاعب مع الشرطة في ولاية كلورادو التي فتحت تحقيقاً في الحادث، وقالت إن لاعب كرة السلة قام بإشهار سلاحه في أحد الملاهي الليلية الواقع في منطقة مكتظة بالناس.

وفي مايو الماضي، قام نادي ممفيس بإيقاف جا مورانت بعدما وصل إلى إدارة النادي مقطع فيديو آخر يظهر اللاعب فيه وهو يحمل سلاحاً، وقام النادي بالإعلان عن قرار إيقاف اللاعب وإبلاغ رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للتحقيق فيما إذا كان هذا التصرف يمثل خرقاً للقوانين أم لا.

يُذكر أن جا مورانت (23 عاما) هو أحد المواهب في ملاعب كرة السلة الأميركية، مما أهّله للمشاركة في مباراة كل النجوم مرتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني

حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»

عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»
المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام ...
رامي عباس: اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان «قصة قصيرة»
رامي عباس: اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان «قصة قصيرة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
المزيد
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا...
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة...
برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»
برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»...
رامي عباس: اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان «قصة قصيرة»
رامي عباس: اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان «قصة ......
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام ......
المزيد