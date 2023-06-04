الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الأهلي المصري على ضيفه الوداد المغربي بهدفين لهدف، في مباراة الذهاب للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، وأدارها الحكم الليبي معتز الشلماني بكفاءة ونجح في الخروج بها إلى بر الأمان.

أحرز هدفي الأهلي بيرسي تاو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم أضاف «كهربا» الهدف الثاني في الدقيقة 59، بينما أحرز سيف الدين بوهرة هدف الوداد في الدقيقة 86، ويتأجل بذلك حسم اللقب إلى لقاء الإياب الذي سيقام بالمغرب الأحد المقبل.

أداء مميز

قدم الفريقان أداء فنيا راقيا اعتمد فيه الأهلي على الضغط المبكر على الوداد لإحراز هدف مبكر، بينما بنى الوداد خطته على التصدي للأهلي بالضغط على الأهلي بشكل مستمر، مع إغلاق منتصف الملعب بتكثيف تواجد لاعبيه وتضييق المساحات لحرمان أصحاب الأرض من بناء الهجمات بشكل مريح.

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ووسط الصراع المستمر بين الفريقين، ومع قرب انتهاء الشوط الأول، فاجأ الشحات الجميع بإرسال كرة عرضية قابلها تاو بضربة رأس استقرت في الشباك معلنة تقدم الأهلي بهدف دون مقابل، ويتأجل حسم النتيجة للشوط الثاني.

ضغط مغربي

بدأ الشوط الثاني بضغط من جانب فريق الوداد سعيا لإدراك التعادل، غير إن لاعبيه لم يتمكنوا من هز شباك الأهلي الذي صمد دفاعه في مواجهة الهجوم المغربي، وفي الوقت نفسه بدأ الفريق المصري يلجأ للهجوم السريع الخاطف استغلالا للمساحات في دفاع الوداد.

هدف «كهربا»

في الدقيقة 59 ومن إحدى الهجمات أرسل الشحات كرة متقنة إلى «كهربا» الذي استقبلها بشكل جيد وسدد بقوة في الشباك محرزا الهدف الثاني. بعد الهدف دانت السيطرة للأهلي بينما لم يستسلم لاعبو الوداد فشنوا بعض المحاولات اصطدمت إحداها بالقائم ولم تدخل المرمى.

واستغل الأهلي سرعة ومهارات بيرسي تاو والشحات في فتح جبهات هجومية لتهديد المرمى المغربي، لكن النتيجة ظلت على حالها وإن كان الأفضلية للأهلي في ظل إصرار الوداد على تسجيل هدف تقليص الفارق في القاهرة لتسهيل مهمته في لقاء الإياب بالمغرب، ما ترك مساحات واسعة في دفاعه.

هدف بوهرة

وفي الدقيقة 86 تمكن الوداد من تحقيق هدفه عندما أحرز سيف الدين بوهرة هدفا مستغلا خطأ دفاعيا بفشل لاعبي الأهلي في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت الشباك لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع أضاع تاو فرصة الهدف الثالث للأهلي وهو منفرد بالمرمى المغربي، لكنه سدد خارج الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف.