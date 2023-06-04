الأهلي يدفع بالتشكيلة الأساسية في مواجهة الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه فريق الوداد المغربي باستاد القاهرة في الثامنة من مساء اليوم، في لقاء الذهاب للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

الحارس البديل

وباستثناء الحارس مصطفى شوبير، يكون مارسيل كولر قد دفع بالعناصر الأساسية لتشكيلة فريقه في مواجهة الوداد المغربي، وذلك بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته خلال لقاء الإياب المقرر إقامته في المغرب يوم الأحد المقبل.

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يأتي الدفع بالحارس مصطفى شوبير على خلفية إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي وبديله علي لطفي، ليضطر المدير الفني السويسري للأهلي للاعتماد على شوبير على الرغم من أنه الحارس الثالث في قائمة فريقه.

وقد وصلت حافلة فريق الأهلي استاد القاهرة قبل ساعة وربع على انطلاق المباراة، حيث قام اللاعبون على الفور بالبدء في عمليات الإحماء تحت إشراف الجهاز الفني المعاون لكولر.



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