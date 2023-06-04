الأهلي يتقدم على الوداد بهدف قاتل في الشوط الأول.. والشلماني يتألق

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي المقامة باستاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني، بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

أحرز الهدف بيرسي تاو في الوقت بدل الضائع مستغلًا كرة عرضية رائعة أرسلها حسين الشحات لتجد تاو غير المراقب، فلم يجد أي صعوبة في إيداعها الشباك، واضعًا الأهلي في المقدمة.

تألق الحكم الليبي الشلماني

أدار الحكم الليبي الشلماني مجريات اللقاء بهدوء واقتدار ونجح في الخروج بالنصف الأول من المباراة إلى بر الأمان، وذلك في ظل الأهمية الكبيرة والحساسية الشديدة للمباراة.

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قدم الفريقان أداءً فنيًا راقيًا اعتمد فيه الأهلي على الضغط المبكر على الوداد لإحراز هدف مبكر، بينما بنى الوداد خطته على التصدي للأهلي بالضغط عليه بشكل مستمر، مع إغلاق منتصف الملعب بتكثيف تواجد لاعبيه وتضييق المساحات لحرمان أصحاب الأرض من بناء الهجمات بشكل مريح.

ووسط الصراع المستمر بين الفريقين، ومع قرب انتهاء الشوط الأول، فاجأ الشحات الجميع بإرسال كرة عرضية قابلها تاو بضربة رأس استقرت في الشباك معلنة تقدم الأهلي بهدف دون مقابل، ويتأجل حسم النتيجة للشوط الثاني.



حارس الوداد تحمل عبئا كبيرا في مواجهة هجوم الأهلي (الإنترنت)

حمدي فتحي قام بدور كبير في وسط الأهلي (الإنترنت)

حسين الشحات صانع هدف التقدم (الإنترنت)