  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 07:52 مساء
المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في كأس العرب
المنتخب الوطني لكرة الصالات قبل إحدى مبارياته الودية (أرشيفية الإنترنت)
alwasat radio

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات، استعداداته غدًا الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2023، التي تنطلق منافساتها بعد غد وتقام في في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.

المنتخبات المشاركة

وإلى جانب المنتخب الوطني الليبي، تشارك في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات السعودية والمغرب ومصر والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.
تعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر العامين 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

- منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

- 4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا العام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً لها، قبل أن يُتوج باللقب مجددًا في النسخة الرابعة بمصر العام 2008. واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة العام 2021، حيث توج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجددًا بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المنظمة للبطولة، غدًا وبعد غدٍ، اجتماعًا تحضيريًا في مدينة جدة، للوقوف على كافة استعدادات اللجان، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي موحد لمدربي جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.
ومن المقرر أن تقام المنافسات في صالة وزارة الرياضة، بمحافظة جدة في استاد الأمير عبدالله الفيصل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة

مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
حسناء الدومي.. أول مدربة مغربية لفريق كرة قدم رجال
حسناء الدومي.. أول مدربة مغربية لفريق كرة قدم رجال...
المزيد
المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في كأس العرب
المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في......
الأهلي يدفع بالتشكيلة الأساسية في مواجهة الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي يدفع بالتشكيلة الأساسية في مواجهة الوداد بذهاب نهائي ......
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع ......
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - ......
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ......
المزيد