المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات، استعداداته غدًا الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2023، التي تنطلق منافساتها بعد غد وتقام في في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.

المنتخبات المشاركة

وإلى جانب المنتخب الوطني الليبي، تشارك في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات السعودية والمغرب ومصر والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

تعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر العامين 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

- منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

- 4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا العام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً لها، قبل أن يُتوج باللقب مجددًا في النسخة الرابعة بمصر العام 2008. واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة العام 2021، حيث توج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجددًا بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المنظمة للبطولة، غدًا وبعد غدٍ، اجتماعًا تحضيريًا في مدينة جدة، للوقوف على كافة استعدادات اللجان، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي موحد لمدربي جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تقام المنافسات في صالة وزارة الرياضة، بمحافظة جدة في استاد الأمير عبدالله الفيصل.

