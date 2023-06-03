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منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 03 يونيو 2023, 06:51 مساء
منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة الصالات (أرشيفية - إنترنت)
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تتوجه اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، إلى مدينة جدة السعودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها السعودية في الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجاري.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد اختتم معسكرًا خارجيًّا في البوسنة، أدى خلاله تدريبات صباحية ومسائية، بجانب خوض أربع مباريات ودية مع منتخبات السعودية، والكويت، وصربيا، والبوسنة؛ حيث تمكن من الفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتعادل السلبي مع منتخب الكويت، والخسارة من منتخب البوسنة بثلاثة أهداف مقابل خمسة، وأيضًا الخسارة من منتخب صربيا بهدف مقابل أربعة.

وقد وقف الإسباني ريكاردو مدرب المنتخب الوطني، من خلال هذا المعسكر على التشكيلة المثالية، التي من خلالها سوف تنافس لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات.

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وقد أوقعت قرعة البطولة المنتخب الوطني ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تضم السعودية البلد المضيف، والجزائر، وطاجيكستان التي حلت بديلًا للمنتخب السوداني الذي اعتذر عن عدم المشاركة.
وتشكلت المجموعة الثانية من منتخبات المغرب، وجزر القمر، والكويت، ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، وموريتانيا، وفلسطين، والعراق.

- مواعيد مباريات المنتخب الوطني

يبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة طاجيكستان يوم 6 يونيو، ثم يلتقي بمنتخب الجزائر يوم 8 يونيو، قبل أن يختتم مشواره بمرحلة المجموعات بخوض ثالث مبارياته أمام البلد المضيف في العاشر من يونيو. من جهة أخرى، تم اختيار الحكم الليبي رمزي القاضي، حكمًا في البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات بالسعودية من قبل لجنة الحكام بالاتحاد العربي.

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