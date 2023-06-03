منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتوجه اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، إلى مدينة جدة السعودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها السعودية في الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجاري.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد اختتم معسكرًا خارجيًّا في البوسنة، أدى خلاله تدريبات صباحية ومسائية، بجانب خوض أربع مباريات ودية مع منتخبات السعودية، والكويت، وصربيا، والبوسنة؛ حيث تمكن من الفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتعادل السلبي مع منتخب الكويت، والخسارة من منتخب البوسنة بثلاثة أهداف مقابل خمسة، وأيضًا الخسارة من منتخب صربيا بهدف مقابل أربعة.

وقد وقف الإسباني ريكاردو مدرب المنتخب الوطني، من خلال هذا المعسكر على التشكيلة المثالية، التي من خلالها سوف تنافس لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات.

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