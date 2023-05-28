سابالينكا تتأهل للدور الثاني في رولان غاروس وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بفوزها، اليوم الأحد، بمجموعتين متتاليتين على الأوكرانية مارتا كوستيوك، التي لم تصافح منافستها. وفازت سابالينكا المصنف الثانية عالميا (6-3 و6-2) في مباراة طغت عليها التداعيات المتواصلة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت سابالينكا قد قالت قبل المواجهة، إنها تفهم ما إذا كانت كوستيوك تشعر بـ«الكراهية» تجاه لاعب من بيلاروسيا، الحليف العسكري لروسيا. ورغم ذلك، لم تتأثر البيلاروسية البالغة 25 عاما، على ملعب فيليب شاترييه، لتبلغ الدور الثاني، حسب «فرانس برس».

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وفي ختام المباراة، توجهت كوستيوك بسرعة إلى كرسيها، متجاهلة منافستها، قبل أن تؤدي سابالينكا انحناءة مسرحية للجمهور الذي استهجن خطوة منافستها بعدم مصافحتها.

وقالت بطلة أستراليا المفتوحة التي تملك فرصة إزاحة المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك عن مركزها في رولان غاروس: «كانت مباراة صعبة للغاية من الناحية العاطفية. اعتقدت أنكم كنتم ضدي، لكني شعرت بعد ذلك بدعمكم».