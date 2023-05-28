شاهد: ميلاد شبيه ميسي في مونديال الشباب بالأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

لفت لاعب منتخب الأرجنتين لوكا روميرو أنظار جمهور لعبة كرة القدم، بعد تسجيله هدفا بطريقة رائعة تشبه انطلاقات مواطنه الأسطوري ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

جاء هدف لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني لوكا روميرو خلال مباراة فريقه ومنتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عاما المقامة في الأرجنتين.

فعند الدقيقة 36، راوغ لوكا روميرو لاعبي المنافس في منتصف الملعب، ثمّ توجه نحو المرمى قبل أن يسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك، ليعيد لوكا روميرو بداية مواطنه ليونيل ميسي في اللعبة الشعبية الأولى حول العالم إلى الأذهان، إذ اشتهر حينها بأهدافه الجميلة.

وأسهم لوكا روميرو (18 عاما) في فوز منتخب «التانغو» على نظيره نيوزيلندا بخماسية نظيفة، في ختام منافسات دور المجموعات من مونديال الشباب، وتصدر منتخب الأرجنتين سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ليبلغ الدور الثاني من البطولة.