الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن مانشستر يونايتد عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على تشيلسي الجريح برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للدوري الإنجليزي، الخميس، على ملعب أولد ترافورد.

واحتاج فريق «الشياطين الحمر» إلى نقطة واحدة لتأكيد تأهله إلى دوري الأبطال رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل، لا بل إن نقاطه الثلاث أسهمت في تقدمه إلى المركز الثالث بـ72 نقطة، متقدما على نيوكاسل الرابع صاحب الـ70 نقطة، وفق «فرانس برس».

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وأنهى يونايتد أي آمال متبقية لليفربول في التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأم هذا الموسم، إذ يتخلف عنه «الريدز» بفارق ست نقاط في المركز الخامس، قبل مرحلة واحدة من النهاية.

وحقق فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بداية صاروخية، بعدما افتتح له البرازيلي كازيميرو التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال، تقدم فريقه قبل استراحة الشوطين في الدقيقة الخامسة من الوقت المضاف بدلا من الضائع. وعزز البرتغالي برونو فيرنانديش من غلة فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 73 إثر ركلة جزاء، قبل أن يختتم البديل ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف ليونايتد في الدقيقة 78. وسجل هدف تشيلسي اليتيم البرتغالي جواو فيليكس عند الدقيقة 89.

موسم عصيب لتشيلسي

ويواجه تشيلسي موسما عصيبا، إذ يقدم أسوأ عروضه منذ موسم 1993-1994، عندما أنهى «البريميرليغ» في المركز الرابع عشر. ويحتل البلوز المركز الثاني عشر هذا الموسم برصيد 43 نقطة.

ويمكن ليونايتد أن يحتفل بالعودة للمشاركة في دوري الأبطال الذي غاب عنه هذا الموسم، لصالح مشاركته في مسابقة «يوروبا ليغ» التي ودعها من الدور ربع النهائي بخسارة مخيبة للآمال أمام إشبيلية.