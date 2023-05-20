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الدوري الإنجليزي: نيوكاسل واليونايتد الأقرب لحجز بطاقتي التأهل للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 09:21 مساء
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل واليونايتد الأقرب لحجز بطاقتي التأهل للأبطال
لقطة من مواجهة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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بات نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الفائز على مضيفه بورنموث بهدف نظيف على مشارف حسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب سقوط منافسهما المباشر الوحيد ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه أستون فيلا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسدى أستون فيلا خدمة كبيرة إلى نيوكاسل ومانشستر يونايتد حيث أصبحا على بُعد نقطة واحدة من مباراتيهما المتبقيتين لضمان التواجد بين الأربعة الأوائل، فيما تبقى لليفربول مباراة واحدة فقط، وفق «فرانس برس».

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وفرمل أستون فيلا مضيفه ليفربول، وحرمه من الفوز الثامن توالياً ومواصلة الضغط على نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

فرصة نيوكاسل في حجز البطاقة الثالثة
ويملك نيوكاسل فرصة حسم بطاقته، الإثنين، عندما يستضيف ليستر سيتي التاسع عشر قبل الأخير في ختام المرحلة، وفي حال فشل في ذلك ستتاح له الفرصة مجددًا الأحد المقبل أمام مضيفه تشيلسي.

فرصة مانشستر في حجز البطاقة الرابعة
من جهته، سيحاول مانشستر يونايتد ضمان بطاقته الخميس المقبل عندما يستضيف تشيلسي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين، قبل استضافة فولهام الأحد المقبل في المرحلة الأخيرة.

ويخوض ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري الأحد المقبل ضد مضيفه ساوثمبتون أول الهابطين إلى التشامبيونشيب، ويبدو أن الـ«ريدز» سيكتفون بالمركز الخامس وبالتالي بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وداع مثالي لفيرمينو
كانت المباراة الأخيرة لفيرمينو مع ليفربول على ملعب «أنفيلد» بعدما قرر الرحيل في نهاية الموسم بنهاية عقده على غرار جيمس ميلنر والغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين.

وحظي الرباعي بممر شرفي لزملائهم عقب نهاية المباراة وسط تصفيقات الجماهير.

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