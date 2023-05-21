الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن قبل المرحلة الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونخ عقب فوزه الكبير على أوغسبورغ بثلاثية نظيفة الأحد ضمن المرحلة 33 قبل الأخيرة.

وتبوأ دورتموند صدارة الـ«بندسليغا» بعدما بات في رصيده 70 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن بايرن الذي سقط في عقر داره أمام لايبزيغ بثلاثة أهداف لواحد وذلك قبل مرحلة واحدة فقط من نهاية الموسم، وفق «فرانس برس».

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أهداف المباراة

ومنح المهاجم العاجي سيباستيان هالر، الذي غاب عن نصف الموسم بسبب المرض، التقدم لدورتموند في الدقيقة 58، ومن ثمّ ضاعف النتيجة قبل ست دقائق من نهاية الوقت.

وأضاف جوليان براندت هدفًا ثالثًا في الوقت بدل عن الضائع.