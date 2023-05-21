  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن قبل المرحلة الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 07:50 مساء
الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن قبل المرحلة الأخيرة
لقطة من مواجهة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ في الدوري الألماني، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونخ عقب فوزه الكبير على أوغسبورغ بثلاثية نظيفة الأحد ضمن المرحلة 33 قبل الأخيرة.

وتبوأ دورتموند صدارة الـ«بندسليغا» بعدما بات في رصيده 70 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن بايرن الذي سقط في عقر داره أمام لايبزيغ بثلاثة أهداف لواحد وذلك قبل مرحلة واحدة فقط من نهاية الموسم، وفق «فرانس برس».

- الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
- الدوري الألماني: دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على مونشنغلادباخ

أهداف المباراة
ومنح المهاجم العاجي سيباستيان هالر، الذي غاب عن نصف الموسم بسبب المرض، التقدم لدورتموند في الدقيقة 58، ومن ثمّ ضاعف النتيجة قبل ست دقائق من نهاية الوقت.

وأضاف جوليان براندت هدفًا ثالثًا في الوقت بدل عن الضائع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي

هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي
هيمنة السيتي تطرح تساؤلات حول تنافسية الدوري الإنجليزي
دوري السلة الأميركي: دنفر على بعد فوز واحد على ليكرز للتأهل للنهائي
دوري السلة الأميركي: دنفر على بعد فوز واحد على ليكرز للتأهل ...
دورة روما للتنس: ريباكينا تحرز اللقب على حساب كالينينا
دورة روما للتنس: ريباكينا تحرز اللقب على حساب كالينينا
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
اتهامات لمنتخب الشباب العراقي باعتداءات جنسية.. ومديره ينفيها
اتهامات لمنتخب الشباب العراقي باعتداءات جنسية.. ومديره ينفيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن
غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة ......
المزيد
دورة روما للتنس: مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب الترابية بفوزه على رونه
دورة روما للتنس: مدفيديف ينتزع باكورة ألقابه على الملاعب ......
الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن قبل المرحلة الأخيرة
الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن قبل......
«بوغبا» يتعهد بالعودة في أفضل حالاته الموسم المقبل
«بوغبا» يتعهد بالعودة في أفضل حالاته الموسم المقبل...
اتهامات لمنتخب الشباب العراقي باعتداءات جنسية.. ومديره ينفيها
اتهامات لمنتخب الشباب العراقي باعتداءات جنسية.. ومديره ......
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي...
المزيد