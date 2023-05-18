باستوني و«كالهانوغلو» يجددون عقودهم مع إنتر

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي إنتر ميلان الإيطالي لاتفاق مع اللاعبين أليساندرو باستوني وهاكان كالهانوغلو، من أجل تجديد عقودهم مع الفريق، والاستمرار مع «النيراتزوري»، قاطعًا الطريق أمام الفرق المهتمة بخدمات اللاعبين.

ووافق كالهانوغلو وباستوني على الشروط الشخصية مع إنتر وكذلك مدة العقد، ولم يتبقّ سوى توقيع العقود والإعلان الرسمي عن التجديد، حسب الصحفي الإيطالي بشبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو.

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وسيوقع أليساندرو باستوني صفقة جديدة مع إنتر صالحة حتى يونيو 2028 في الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يعلن النادي ذلك في بيان رسمي نهاية الموسم الحالي.

كما وافق متوسط الميدان التركي هاكان كالهانوغلو بالفعل على شروط عقده الجديد، الذي سيربطه بإنتر حتى يونيو 2027، وسيجري الإعلان عنه قريبًا.