حادث مروري يعجل برحيل دياس عن تدريب الهلال السعودي.. ونجله يتسلم المهمة الفنية

القاهرة - بوابة الوسط

وافق نادي الهلال السعودي على مغادرة مدربه الأرجنتيني رامون دياس إلى بلاده حتى نهاية الموسم، للوقوف بجانب عائلته التي تعرضت لحادث مروري، وأعلن نادي العاصمة، الأحد، أن نجل دياس، إيميليانو، سيتسلم مهام الإشراف على الفريق الأول.

وكان الهلال أنقذ موسمه بفوزه بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح، بعد فقدانه لقب دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، واحتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي راهنا بفارق كبير عن الاتحاد المتصدر، حسب «فرانس برس».

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الهلال يسند المهمة الفنية لإيميليانو

وقال الهلال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «أن إيميليانو دياس سيقود الدفة الفنية للأزرق خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على مغادرة الأرجنتيني رامون دياس، إلى بلاده للوقوف بجانب عائلته بعد تعرضهما لحادث مروري، نتج عنه حالة وفاة، وإصابتين، وذلك خلال مارس الماضي».

وسيقود إيميليانو «الزعيم» في مباراته المرتقبة ضد الاتحاد الثلاثاء، ثم مباريات ضمك، العدالة، أبها والرائد، علما أن الهلال يملك راهنا 49 نقطة في المركز الرابع، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد.