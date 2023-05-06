أوراوا الياباني يجرد الهلال السعودي من اللقب ويتوج مرة ثالثة بدوري أبطال آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

جرد أوراوا ريد دايموندز الياباني ضيفه الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه عليه بهدف، السبت، في سايتاما في إياب النهائي، بعد تعادلهما ذهابا (1-1) في الرياض.

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سجل هدف المباراة الوحيد البيروفي أندريه كاريو، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48 أمام 53 ألف متفرج، حسب «فرانس برس».

بذلك يحرز أوراوا لقبه الثالث في البطولة القارية بعد 2007 و2017، فيما تجمد الرصيد القياسي للهلال عند أربعة ألقاب في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021.