ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية «كنت صدقًا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة»، وفق «فرانس برس».

- جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

- باريس يوقف ميسي.. هل هي نهاية العلاقة؟