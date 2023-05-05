  • Alwasat News
Atwasat

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 06:12 مساء
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية «كنت صدقًا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة»، وفق «فرانس برس».

- جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
- باريس يوقف ميسي.. هل هي نهاية العلاقة؟

عدم التمكن من إلغاء السفر
وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به «قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقًا. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا» والاستوديو التحليلي

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا» والاستوديو التحليلي
«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

«مجموعة سيتي» الإماراتية تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد

«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد
«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»
كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة

أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي (1-1)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد (0-1)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد (0-1)
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة

الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: ميلووكي يقيل مدربه بودنهولزر
دوري السلة الأميركي: ميلووكي يقيل مدربه بودنهولزر
الهلال السعودي يركز على نهائي آسيا رغم إشاعات ضم ميسي
الهلال السعودي يركز على نهائي آسيا رغم إشاعات ضم ميسي
الدوري الإنجليزي: السيتي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو اللقب أمام ليدز «ألاردايس»
الدوري الإنجليزي: السيتي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو اللقب أمام ليدز ...
الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل
الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية...
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين...
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة...
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة...
الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل
الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل...
المزيد