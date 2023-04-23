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لوكاكو يغازل جماهير إنتر من أجل تأمين مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 05:50 مساء
لوكاكو يغازل جماهير إنتر من أجل تأمين مستقبله
لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو يحتفل بعد تسجيله هدفا في مرمى إمبولي بالدروي الإيطالي، 23 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أكد المهاجم البلجيكي لنادي إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو أنه يركز فقط على ناديه ويسعى لتقديم أفضل ما لديه لهذا النادي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يحب جماهير «النيراتزوري».

وقاد لوكاكو فريقه لتخطي عقبة إمبولي في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرة مساعدة الهدف الثالث لزميله لاوتارو مارتينيز، الذي اختتم أهداف «النيراتزوري»، حسب «سكاي سبورت».

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وقال «الدبابة» البلجيكي عقب نهاية المباراة في تصريحات إعلامية: «المستقبل؟ يجب أن أكون حذرًا (على ما يقوله). انتبه... أريد أن أركز على إنتر وأقدم أفضل ما لديَّ لهذا النادي مباراة بعد مباراة».

حب الجماهير سبب التألق
وتابع: «أحب جماهير إنتر كثيرًا، الأجواء هنا رائعة، والعلاقة بيننا في أبهى صورة، أنا دائمًا أبذل قصارى جهدي من أجل إنتر، وأتمنى الاستمرار في تقديم نفس العطاء مع الفريق».

ويلعب لوكاكو معارا في صفوف إنتر قادما من تشيلسي الإنجليزي، وحسب ما أكده المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بيبي ماروتا أن الدولي البلجيكي سيعود إلى «البلوز» عقب نهاية فترة إعارته مع الفريق، مؤكداً أنه لم يجرِ اتخاذ قرارٍ بشأن مستقبله بعد.

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