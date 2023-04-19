المخضرم خواكين يعلق حذائه بعد مسيرة 23 عاما مع الكرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المخضرم الإسباني خواكين سانشيز قائد فريق ريال بيتيس اعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري، حالما ينتهي عقده مع الفريق، بعدما بلغ 41 عاماً، قضى خلالها 23 موسماً كروياً مع عدة فرق إسبانية، وتجربة إيطالية وحيدة.

ويعد خواكين أحد أبرز أساطير نادي بيتيس الذي بدأ مسيرته فيه عام 1999 ولعب للفريق الأول بين عامي 2000-2006، ثم انتقل إلى فالنسيا عام 2006 ليستمر معه خمسة مواسم، بعدها انتقل إلى مالقا لمدة موسمين ووصل معه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعاش بعدها تجربة احترافية وحيدة خارج الديار الإسبانية في فيورنتينا الإيطالي بين عامي 2013 و2015 قبل العودة إلى بيته في بيتيس منذ عام 2015.

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وتُوج خواكين العام الماضي بكأس ملك إسبانيا الذي حمله أيضاً مع ناديه الأخضر موسم 2004-2005، كما حمله مع فالنسيا العام 2008.

وخلال 839 مباراة خاضها خواكين في مختلف الملاعب، تمكن من تسجيل 112 هدفاًً، فيما قدم 102 تمريرة حاسمة لزملائه.

أرقام قياسية

بات خواكين ثاني أكثر لاعب كرة قدم خوضاً للمباريات في الليغا الإسبانية، بإجمالي 615 مباراة، بفارق سبع مباريات عن الحارس أندوني زوبيزاريتا، لاعب برشلونة السابق.

وحطم الدولي الإسباني العديد من الأرقام القياسية، مثل أكثر لاعب شارك في مباريات حتى الآن برصيد 521 مباراة، متقدماً على أساطير النادي مثل خوسيه رامون إسناولا وخوليو كاردنيوسا ورافائيل جوردييو.

من بين هذه المباريات، خاض 400 في الدرجة الأولى، و38 في الدرجة الثانية، و42 في كأس الملك، و32 في الدوري الأوروبي «اليوربا ليغ»، وثمان مباريات في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في كأس السوبر الإسباني، مسجلاً 66 هدفًا بشكل إجمالي.