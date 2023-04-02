بليغريني: بيتيس حريص على احترام أتلتيكو مدريد حتى لا يعاقب كثيرا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب ريال بيتيس، التشيلي مانويل بيليغريني، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الجولة 27 من «الليغا» أن الأتلتي فريق كبير ودائما ما يكون مرشحا للصراع على اللقب.

وصرح بيليغريني خلال المؤتمر الصحفي الرسمي قبل 24 ساعة من المباراة بأن الأتلتي «لا يسمح بالأخطاء ويعاقِب عليها كثيرا»، ولهذا طالب لاعبيه بتقليل نسبة الأخطاء لأنه «إذا كانت عليه الخسارة أمام فرق كبرى يفضل أن يكون بسبب إظهارهم أنهم أفضل، أتمنى أن يواصل بيتيس هذا الصراع مع أتلتيكو على المراكز المتقدمة».

ولم يتحدث المدرب حول الطريقة التي يلعب بها خصمه، موضحا أن المرء قد تعجبه طرقا مختلفة ولكن لا يمكن التشكيك في الجدارة التي يتمتع بها الأتلتي، وأيضا صعوبة الفوز عليه تكمن في أنه يمتلك 4 أو 5 أضعاف ميزانية بيتيس، والذي على الرغم من ذلك سيدخل المواجهة من أجل اقتناص النقاط الثلاث.