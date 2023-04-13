لاعب نادي ليون الفرنسي حسام عوار. (أرشيفية: الإنترنت)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أن موكله لن يستمر في نادي برايتون الإنجليزي، ومن المتوقع أن يغادر الصيف المقبل نحو فريق آخر.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ثلاثة أندية إنجليزية تراقب عن كثب وضع اللاعب في الصيف المقبل، وفتحت بالفعل محادثات مع اللاعب لاستطلاع رأيه حول الانتقال، والتعرف على شروطه الشخصية، وهي أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد، وفق فابريزيو رومانو.

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وقال والد ماك أليستر في تصريحات إلى «بورو بوكا» اليوم الخميس: «في سوق الانتقالات المقبل ستجد أليكسيس يلعب لنادٍ آخر، لا نعرف أي نادٍ بعد، لكن المحادثات بدأت».