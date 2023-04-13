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رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه رودي غارسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 05:37 مساء
رسميا.. النصر السعودي يقيل مدربه رودي غارسيا
مدرب فريق النصر السعودي المقال رودي غارسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قدم نادي النصر السعودي الشكر لمدرب الفريق رودي غارسيا على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية لـ«الزعيم»، بعد التوصل لاتفاق متبادل بشأن إنهاء العقد بالتراضي، على خلفية سوء النتائج التي يقدمها الفريق في الفترة الحالية.

ونشر مجلس إدارة النصر بيانًا له عبر صفحة النادي الرسمية بـ«تويتر»: «مجلس الإدارة وكل من في النصر يودون أن يشكروا رودي وطاقم العمل معه على عملهم المخلص خلال الأشهر الـ 8 الماضية»، بحسب جريدة الرياض السعودية.

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وتابع مجلس الإدارة في بيانه: «قررت إدارة النادي رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول رودي غارسيا بالتراضي، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق، متمنين له التوفيق».

فترة غارسيا مع النصر
وخاض غارسيا 26 مباراة مع فريقه النصر، حقق فيها 18 انتصارات وخمسة تعادلات، فيما مني بالخسارة في ثلاث مواجهات فقط، واستطاع فريقه تسجيل 55 هدفا، واستقبل 16 هدفا.

ومنذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، خاض مع المدرب غارسيا 12 مباراة، وسجل خلالها 11 هدفًا، إلى جانب تقديمه تمريرتين مساعدتين.

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