المصري مرموش يتم اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الدولي المصري عمر مرموش، أتم اتفاقه مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، للانضمام إليه الصيف المقبل مجانا.

واجتاز مرموش الكشف الطبي بنجاح، اليوم الجمعة، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف فرانكفورت الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع ناديه الحالي فولفسبورغ الألماني، وفق «سكاي سبورت» الألمانية.

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ذكرت «شبكة سكاي سبورت» أيضا أن نادي آينتراخت فرانكفورت وافق على بيع لاعبه الدنماركي ياسبر ليندستروم في نهاية الموسم، تمهيدا لضم اللاعب المصري البالغ 24 عاما.

العودة للعمل مع مدربه السابق

في حالة انتقاله إلى فرانكفورت سيعود مرموش للعمل مع أوليفر جلاسنر، مدرب فرانكفورت الحالي ومدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

وكشف فابريزيو رومانو أن النادي الألماني سيسمح بمغادرة المدافع إيفان نديكا ولاعب الوسط دايتشي كامادا مجانا الصيف المقبل عقب انتهاء عقودهم مع الفريق.