الدوري الألماني: أونيون برلين يهزم آينتراخت فرانكفورت

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات والمركز الثالث عندما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين لصفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين أونيون برلين بفوزه إلى لاعب وسطه التونسي الأصل راني خضيرة، شقيق الدولي الألماني سامي خضيرة، وكيفين بيهرنز اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 53 و75، وفق «فرانس برس».

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وهو الفوز الأول لأونيون برلين بعد ثلاثة تعادلات وخسارة، والرابع عشر هذا الموسم فاستعاد المركز الثالث من لايبزيغ بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام لايبزيغ الذي خسر أمام مضيفه بوخوم بهدف نظيف السبت.