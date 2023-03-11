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الدوري الألماني: بايرن يعتلي الصدارة مؤقتاً بفوز عريض على أوغسبورغ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 09:46 مساء
الدوري الألماني: بايرن يعتلي الصدارة مؤقتاً بفوز عريض على أوغسبورغ
تسديدة هدف التعادل لبايرن بقدم جواو كانسيلو أمام أوغسبورغ بالدوري الألماني، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
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اعتلى بايرن ميونيخ الصدارة مؤقتاً بعدما أكرم ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه بخمسة أهداف لثلاثة السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقلب النادي البافاري تخلّفه بهدف مبكر لميرجيم بيريشا في الدقيقة الثالثة إلى فوز بخماسية بينها رباعية في نصف ساعة تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو كانسيلو بالدقيقة 15، مفتتحاً سجله التهديفي مع بايرن، ووقع الفرنسي بنجامان بافار على ثنائية في الدقيقة 19 و35، واختتم لوروا سانيه حفلة أهداف البايرن بالشوط الأول في الدقيقة 45، وفق موقع «فرانس 24».

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وقلّص الضيوف الفارق مطلع الشوط الثاني عبر بيريشا من ركلة جزاء بالدقيقة60، لكن الكندي ألفونسو ديفيس أعاد الفارق بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 74، قبل أن يسجل الفرنسي إرفان كاردونا الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث تواليا لبايرن ميونيخ والخامس عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 52 نقطة وفض شراكة الصدارة بفارق ثلاث نقاط مؤقتا مع غريمه بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفاً على شالكه في «ديربي الرور» لاحقا.

إراحة ركائز الفريق
وفضل المدرب يوليان ناغلسمان الإبقاء على القائد توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا والكرواتي يوسيب ستانيسيتش على دكة البدلاء ومنح الفرصة للسنغالي ساديو مانيه ولوروا سانيه وسيرج غنابري والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو للبدء أساسيين.

وغاب الهداف الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ بسبب الإصابة في ظهره.

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