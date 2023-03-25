إطلاق اسم ميسي على مقر تدريبات المنتخب الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إطلاق اسم النجم العالمي ليونيل ميسي على مركز تدريبات المنتخب في إيزيزا، تقديرًا لما يقدمه اللاعب بقميص منتخب «التانغو».

قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى النجمة الثالثة بعد غياب دام 36 عامًا، حينما حقق لقب كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وفق ما نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر «تويتر».

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وحضر حفل الإعلان لاعبو المنتخب الأرجنتيني الحاليين إلى جانب مجموعة من النجوم الأرجنتينية المعتزلة والمدرب الحالي لمنتخب «التانغو» ليونيل سكالوني.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا: «مرحبًا بكم في منزل بطل العالم. مرحبًا بكم في منزل جميع فرقنا الوطنية، المنزل الذي أعطى هوية لكرة القدم الأرجنتينية في جميع أنحاء العالم. اليوم هو يوم خاص جدًا لمنزلنا، أعتقد أنه أحد أهم الأيام في تاريخ الأرجنتين، هذا الصرح سيحمل من اليوم اسم أسطورتنا ليونيل ميسي».

ميسي سعيد

بينما عبر ليونيل ميسي عن سعادته بوضع اسمه على هذه المنشأة، وأضاف: «شكرًا جزيلاً لكم جميعًا على وجودكم هنا. أنا ممتن جدًا على هذا التقدير، إنه أمر مهم جدًا بالنسبة لي. لقد أتيت إلى هذا العقار منذ 20 عامًا ومنذ دخولي شعرت بطاقة خاصة جدًا».

وأضاف ميسي: «أشعر بسعادة بالغة لأنه بعد فترة طويلة سيحمل هذا اسمي. أنا أحد الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب تقديم التقدير في الحياة، وأعتقد أن هذا تقدير خاص جدًا، بالنسبة لعدد اللاعبين الذين يمرون بجانبهم. المرور من هنا ومعرفة أنها ستحمل اسمي هو شيء لطيف للغاية».

ليونيل ميسي يقف بجانب رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام مقر تدريبات المنتخب الأرجنتيني في إيزيزا، 25 مارس 2023. (الإنترنت)

ليونيل ميسي يتلقى تحية ماسكيرانو في مقر تدريبات المنتخب الأرجنتيني في إيزيزا، 25 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب احتفالية من إطلاق اسم ميسي على مقر تدريبات المنتخب الأرجنتيني في إيزيزا، 25 مارس 2023. (الإنترنت)