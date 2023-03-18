أولويته برشلونة.. ميسي تلقّى اقتراحاً من باريس للتجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقّى بالفعل اقتراحاً من ناديه باريس سان جيرمان لتمديد تعاقده مع النادي، بينما يصر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن ميسي يرغب في العودة لبرشلونة.

ونوه فابريزيو إلى أن ليونيل ميسي لم يطلب المساواة مع باقي زملائه في الراتب، مؤكداً أن مشكلة ميسي ليست مالية إطلاقاً.

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وتابع رومانو: «ميسي يريد أن يفهم كيف سيكون مشروع باريس سان جيرمان قبل اتخاذ قراره»، مشيراً إلى وجود اتفاق شفهي بين النادي واللاعب منذ ديسمبر الماضي، عقب فوز ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 في قطر.