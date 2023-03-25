كريستنسن يعقّد الأمور على تشافي قبل مواجهة الكلاسيكو...

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة لاعبه الدنماركي أندرياس كريستنسن، والتي قد تبعده عن المشاركة أمام ريال مدريد في «كلاسيكو» كأس الملك في الخامس من أبريل المقبل.
وتعرض كريستنسن للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الدنماركي في المباراة أمام فنلندا يوم الخميس الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، ليغادر على إثرها أرض الملعب بعد مرور 18 دقيقة فقط على بداية اللقاء، وفق «سبورت» الكتالونية.
- الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
- مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
ولم يعلن الموقع الرسمي للنادي مدة غياب المُدافع، لكن «سبورت» أكدت أن حجم الإصابة قد يبعد كريستنسن عن ناديه برشلونة قرابة الشهر، ما يعني غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
موقف لا يحسد عليه
ويعاني برشلونة من غيابات أخرى قبل مواجهة الكلاسيكو، إذ تعرض المدافع أراوخو لإصابة في مواجهة ريال مدريد السابقة في الدوري الإسباني، والتي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده الأوروجواي، كما أبعدت الإصابة أيضًا فرينكي دي يونغ عن منتخبه الهولندي، ليكون المدرب تشافي هيرنانديز في موقف لا يُحسد عليه قبل الكلاسيكو.
تعليقات