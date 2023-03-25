لوكا مودريتش: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش أنه يتمنى الاعتزال في الريال، إذ لا يفكر في ترك النادي والانتقال رغم العروض التي وصلت اللاعب، خاصة من الدوري السعودي.

وقال مودريتش إنه يعلم أن الصحافة ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي ومجاورة زميله في ريال مدريد سابقًا كرستيانو رونالدو، إلا أن الكرواتي أكد تمسكه بالبقاء في «الملكي»، وفق ما نشرته «سكاي سبورت».

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وأضاف لوكا: «أعرف أن الصحافة دائمًا ما تكتب الأخبار، لكنني قلت نفس الشيء مرات عديدة وأكرر أنني أريد البقاء في ريال مدريد».

الاعتزال في ريال مدريد

وأردف: «أحب أن أعتزل في ريال مدريد، سيكون ذلك رائعًا. لكن الأمر ليس بيدي، سنرى ما ستقرره الإدارة في الصيف».

أشارت بعض التقارير إلى أن الريال طلب من لوكا مودريتش الاعتزال دوليًا، من أجل تجديد عقده مع الفريق، لكن لوكا نفى ذلك تمامًا.